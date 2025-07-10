Bilecik\'te Orman Yangını

BİLECİK'te ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Deresakarı ile Selbükü köyleri arasındaki ormanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekiplere havadan helikopterde destek veriyor. Bölgeye giden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek anlık bilgi alıyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.