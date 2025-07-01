Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz, 37 iş ve hizmet aracıyla yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı?? Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ile Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan da yangın bölgesine geldi.

Vali Sözer, gazetecilere, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Yangın bölgesine yakın Kuyubaşı köyü ile Erenköy'ü tedbir amaçlı tahliye ettiklerini anlatan Sözer, şöyle konuştu:

"Hem AFAD hem jandarmamızla tahliyeye başladık. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma hep beraber arazideyiz. Hem karadan hem de havadan tüm çalışmalar titizlikle devam ediyor. Sahadayız. Arazözler, iş makineleri, sahada. Havada şu anda 3 helikopter çalışmalarını yapıyor."

Sözer, yangını süratle kontrol altına almaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yangının söndürülmesinde rüzgarın dinmesinin önemine dikkati çeken Sözer, şunları kaydetti:

"Meteorolojiden bilgileri istedik. Ona göre tedbirlerimizi yine alıyoruz. İlgili birimlerimizle, AFAD ve jandarma ile Kuyubaşı'nı ve Erenköy'ü hayvanlarıyla beraber tahliye ediyoruz. Sayı vermek gerekirse, 100 vatandaş ve 100 küsur da hayvanı güvenli alanlara alıyoruz."