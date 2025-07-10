Bilecik\'te Tarım Arazisinde Yangın

Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tarla yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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