Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Köy mezarlığı yakınlarındaki yaklaşık 2 dönümlük tarımsal arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?