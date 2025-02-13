Bilecik'te yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ertuğrulgazi Mahallesi İdil Sokak'ta, tilkiyi yiyecek ararken gören bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Kayıtta, sokakta dolaşan tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması yer aldı.
Bir kedinin tilkiyi görüp kaçması da görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Tilki Sokaklarda Yiyecek Aradı - Son Dakika
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