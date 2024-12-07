Bilecik'te Tır Parkı İncelemesi - Son Dakika
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Bilecik'te Tır Parkı İncelemesi

Bilecik\'te Tır Parkı İncelemesi

Vali Aygöl, tır parkı projesi için Gülümbe köyünde inceleme yaparak çalışmaları başlatma talimatı verdi.

07.12.2024 12:46
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tır parkı yapılması planlanan alanda incelemede bulundu.

Merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaklaşık 23 dönümlük arazide oluşturulması planlanan alanla kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve lojistik faaliyetlerinin daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

İncelemede alanın potansiyelini değerlendiren ve projeye ilişkin yetkililerden bilgi alan Aygöl, çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi.

Ziyarette Aygöl'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün de eşlik etti.

Kaynak: AA

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