Bilecik'te Varroa ile Topyekün Mücadele Projesiyle Bal Üretimi Artacak - Son Dakika
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Bilecik'te Varroa ile Topyekün Mücadele Projesiyle Bal Üretimi Artacak

Bilecik\'te Varroa ile Topyekün Mücadele Projesiyle Bal Üretimi Artacak

Bilecik'te hayata geçirilen 'Varroa ile Topyekün Mücadele Projesi'yle bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedefleniyor. Valilik tarafından düzenlenen programda, il genelindeki 232 arıcıya varroa parazitine karşı 7 bin kutu duman türü ilaç dağıtılacak. Proje kapsamında hedeflenen artışla birlikte kentteki kovan sayısı da 10 bin 800'den 24 bine çıktı.

31.05.2024 16:40
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Bilecik'te hayata geçirilen "Varroa ile Topyekün Mücadele Projesi"yle bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedefleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şefik Aygöl'ün de katılımıyla proje kapsamında il genelindeki 232 arıcıya "varroa" parazitine karşı 7 bin kutu duman türü ilaçtan bir bölümünün dağıtılması amacıyla program düzenlendi.

İlaçların yüzde 50'si, bal üretiminin yıllık 48 ton artması hedeflenen projeyle karşılanacak.

Ayrıca, kentteki kovan sayısının 10 bin 800'den 24 bine ulaştı.

Kaynak: AA

Bilecik, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Varroa ile Topyekün Mücadele Projesiyle Bal Üretimi Artacak - Son Dakika

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