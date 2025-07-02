Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi (Zorban) Mahallesi'nde başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 11 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlanırken, bölgede 25 arazöz, 10 itfaiye aracı, 3 helikopter ve 5 jandarma asayiş timi görev yaptı. Yangında tedbir amacıyla Kuyubaşı köyünde 25 kişi, 35 küçükbaş, Örenköy köyünde ise 90 kişi, 60 küçükbaş ve 40 büyükbaş yerleşimlerinden tahliye edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.