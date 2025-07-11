Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'in Deresakarı ile Selbükü köyleri arasındaki ormanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bilecik Valiliği, alevlerinin yayılmasının engellendiğini ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Orman yangınının enerjisi büyük oranda kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.