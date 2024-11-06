Bileziğiyle Dükkan Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bileziğiyle Dükkan Açtı

Pandemi sürecinde bileziğini bozan Ayşe Tuba Şenel, dükkan açarak kendi işinin patronu oldu.

06.11.2024 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bileziğini satıp dükkan açtı, kendi işinin patronu oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da pandemi döneminde eşi işsiz kalan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Şenel, bileziğini bozarak dükkan açtı. Evde yaptığı yemekleri şimdi dükkanında yaparak satan Şenel, hem 4 kişiye istihdam sağladı hem de kendi işinin patronu oldu.

Özel sektörde çalışan Ünal Şenel, pandemi zamanında işsiz kaldı. Ardından eşi Ayşe Tuba Şenel, sos ve reçeller yaparak çevresine satmaya başladı. Daha sonra Elazığ'ın yöresel yemeklerini yaparak satmaya devam eden Şenel, eşinin yeniden işe girdiği firmaya günlük yemek vermeye başladı. Bu süre zarfında biriktirdiği para ile kendine bir bilezik alan Şenel, kendine ait bir iş yeri açmak istedi. Kızını dershaneye kayıt için götüren Şenel, Ataşehir Mahallesi'nde kiralık bir dükkan gördü. Eşiyle konuşan Şenel, altınlarını bozarak 'Ayşe Ananın Mutfağı' adlı dükkan açtı. 4 senedir 2 kızının ve eşinin desteği ile gece gündüz demeden mücadele eden Şenel, aynı zamanda 4 kişiye de istihdam sağladı. Basamakları bir bir alın teri ve azim ile çıkan Şenel, kendi işinin patronu oldu. Sevimli dükkanında ekibiyle birlikte yöresel ev yemekleri, meze, kurabiye ve pasta çeşitleri çıkaran Şenel, müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Pandemi sürecinde eşinin işsiz kaldığını dile getiren Ayşe Tuba Şenel, "Bu işe pandeminin içerisinde başladık. Eşimin işsiz kalması dolasıyla neler yapabiliriz diye düşünürken çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bize fikir verdi. Elimin çok lezzetli olduğunu söyledi. Kafamızda bir soru işareti oldu ne yapabilir diye düşünürken ilk olarak sos ve reçellerimiz ile başladık. Daha sonra içli ve kavurmalı gömme, zeytin yağlı sarma, su böreği yaptık. Bunları evde yapmaya başladım. Eşim de ardından bir işe başladı. İş yeri sahibi bizim evden işyerine 15-20 kişilik yemek istedi. Evde 20 kişilik yemek benim için zor oluyordu ama onu da başardık" dedi.

"Kızlarımız, eşim ve ben birbirimize kenetlenerek işletmemizi kurduk"

Eşinin sürekli bir dükkan açma isteğinin olduğunu dile getiren Şenel, "Açıkçası ticaret konusunda risk almak istemiyordum. Çünkü kendime çok fazla güvenmiyordum. Elimizde hiçbir sermaye yoktu. Kızımı dershaneye yazdırırken bu dükkanı gördük. Eşime burayı tutalım dedi. Pandemi zamanında yaptığım birikim ile bilezik yapmıştım. O bileziği bozalım dedim, birkaç tane de ufak tefek altın vardı. Onları bozduk ve işe girdik. Basamak basamak ilerledik ve 4'üncü yılımıza girdik. Kızlarımız, eşim ve ben birbirimize kenetlenerek işletmemizi kurduk. İnşallah çok uzun yıllar devam eder" diye konuştu.

İşletmede bir patronun olmadığını aktaran Şenel, "Ayşe Ana var. Eşim, kızlarım ve müşterilerim bile bana Ayşe Ana diye seslenir. Ayşe Ana lakabına uyum sağladım. Bu isim çocuklarımızdan çıktı. Şuanda işletmemizde 4 kişi çalışıyor. İleride işletmeyi büyüterek sürdürmeyi istiyoruz. Gönül ister ki daha fazla olsun. Daha fazla kadını istihdam edelim. Bu benim en büyük hedeflerimden bir tanesidir. Büyüsek bile yine işlememizde her şey el emeği göz nuru olacak. Makine kullanmamaya kararlıyım. Hem el ve ev usulü deyip hedeflerimizi büyüteceğiz" şeklinde konuştu.

"Mutfağımız açık ve şeffaf"

Birçok lezzeti dükkanında bulunduran Şenel, "Elazığ yöresine içi dışı etli içli köftemiz, kavurmalı kömmemiz, tere yağlı su böreği, kuru börek, dolanger, baklava var. Aynı zamanda meze, kurabiye ve pasta çeşitlerimiz var. Mutfağımız açık ve şeffaf. Müşterimizin en çok da hoşuna giden durumlardan bir tanesi de budur. Çünkü temizlik ve hijyen konusuna daha çok önem gösteriyoruz. Bu da müşterilerimizin çok hoşuna gidiyor. Aynı zamanda dışarı siparişlerimiz de var. Müşteri bizden ne istiyorsa tüm ürünleri reçete gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ayşe Tuba, Güncel, Elazığ, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bileziğiyle Dükkan Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 00:43:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bileziğiyle Dükkan Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.