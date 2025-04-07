Bilim Seferberliği: Samsun'da Proje Yarışması - Son Dakika
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Bilim Seferberliği: Samsun'da Proje Yarışması

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Samsun'da düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Proje Yarışması'nda 20 bin öğrenci projelerle yarıştı.

07.04.2025 16:10
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Geleceğin bilim insanlarının projeleri, Samsun'da yarışıyor

19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisi

SAMSUN - Samsun'da düzenlenen "19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisi"nde, 20 bin 726 öğrenci ve danışman öğretmenin katkılarıyla hazırlanan projelerden dereceye girenler görücüye çıktı.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda açıldı. 20 bin 726 öğrenci ve danışman öğretmenin katkılarıyla hazırlanan projelerden biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarındaki çalışmalardan dereceye giren çalışmalar stantlarla sergilendi. 29 farklı üniversiteden, 118 öğretim üyesinin görev alarak sergilenmeye uygun gördüğü projeleri belirlediği sergi, 10 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Kurnaz: "Bu yarışmanın kaybedeni yoktur"

Amaçlarının gençleri bilime yönlendirmek olduğuna dikkat çeken OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, "Başvuruların 11 bin 145'i devlet, 2 bin 773'ü ise özel okullardan yapılmıştır. Projelerde görev alan öğrenci sayısı ise tam 20 bin 726'dır. 11 bin 406 kız ve 9 bin 320 erkek öğrencimiz, bireysel ya da ekip halinde hazırladıkları projelerle bu serüvene katkı sunmuştur. Bugün burada, titiz bir ön değerlendirme sürecinden başarıyla geçerek 10 farklı alandan seçilmiş 100 projenin sahibi öğrenci ve onları büyük bir özveriyle yönlendiren danışman öğretmenlerimizle birlikteyiz. Bugün burada sergilenen projeler, yalnızca bir yarışma ürünü değil; merakın, emeğin ve bilime duyulan ilginin somut birer yansımasıdır. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki bu yarışmanın kaybedeni yoktur. Sizler bugün burada olmakla zaten kazandınız. Sizler, düşünerek, araştırarak ve üreterek çoktan önemli bir başarıya imza attınız. Her bir projeniz, geleceğe tutulan bir ışıktır. İnanıyorum ki bu başlangıç, ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara ve çok daha etkileyici çalışmalara zemin hazırlayacaktır. Hepinizi gönülden kutluyor, başarılarınızın daim olmasını diliyor; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Prof. Dr. Topçu: "Projenin amacı, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak"

OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı ve TÜBİTAK Proje Yarışmaları Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Yıldıray Topcu ise "Yarışmanın 19. yılında, bölgemizde 10 farklı alanda; biyoloji 352, coğrafya 132, değerler eğitimi 372, fizik 138, kimya 99, matematik 291, tarih 121, teknolojik tasarım 409, Türkçe 210, yazılım 126 olmak üzere toplam 2 bin 250; Türkiye genelinde ise 13 bin 918 proje başvurusu yapılmıştır. Bu projeler 9 bin 320 erkek ve 11.406 kız öğrenci olmak üzere toplam 20 bin 726 öğrencimizin ve danışman öğretmenlerinin emeğiyle hazırlanmıştır. Samsun bölgesi, proje başvuru sayıları açısından 12 bölge arasında 2. sırada yer almıştır. Bölgemizi oluşturan illerden Ordu bin 34 proje başvurusuyla Türkiye genelinde 3., Samsun ise 737 proje başvurusuyla Türkiye genelinde 5. il olmuştur. Projelerin ön inceleme ve ön değerlendirme aşamalarında 29 farklı üniversiteden, 118 öğretim üyesi görev almıştır. Her bir proje kendi alanındaki üç jüri üyesi tarafından değerlendirilmiştir. TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu bu proje yarışmalarının temel amacı, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Yarışma sonunda verilen ödüller, bu sürecin amacı değil, gençlerimizi bilimsel çalışma yapmaya motive eden bir araçtır. En önemli ödül, öğrenci ve danışman öğretmenlerimizin proje sürecindeki kazanımlarıdır" diye konuştu.

Proje kapsamında çalışmaları sergilenen öğrenciler, ziyaretçilere projeleri hakkında bilgi verirken, yarışmanın kendileri ve katılımcılar açısından hem eğitici hem de eğlenceli bir aktiviteye dönüştüğüne dikkat çektiler.

Kaynak: İHA

Tübitak, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Seferberliği: Samsun'da Proje Yarışması - Son Dakika

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