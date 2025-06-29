Bilişim İhracatı Hedefi 5,5 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilişim İhracatı Hedefi 5,5 Milyar Dolar

29.06.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bolat, Türkiye'nin bilişim sektöründe 2023 hedefinin 5,5 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de bilişim sektörünün hizmet ticareti içinde en dinamik ve gelecek vadeden alanlardan biri olduğunu belirterek "Bilişim ihracatımız geçen yıl itibarıyla 5 milyar dolara ulaştı, bu yıl yüzde 10'luk büyümeyle 5,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl 115,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı geliri elde ederken bunda en büyük pay 61,1 milyar dolarla turizm sektörünün oldu. Bu alanı 39,9 milyar dolarla lojistik ve taşımacılık, 6,1 milyar dolarla diğer iş hizmetleri (fuarcılık, danışmanlık, mesleki ve teknik hizmetler, AR-GE ve benzeri), 4,9 milyar dolarla telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, 3 milyar dolarla sigorta ve emeklilik hizmetleri sektörleri takip etti.

"Türkiye hizmetler alanında küresel bir oyuncu haline geldi"

Bakan Bolat, AA muhabirine, hizmet ihracatı ve bilişim sektörünün payına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin geçen yıl en çok hizmet ticareti fazlası elde eden 5'inci ülke olduğunu vurgulayan Bolat, bu alandaki başarıya dikkati çekti. Ülkenin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,1 daha fazla hizmet ihracatı yaptığını aktaran Bolat, bu yılın ocak-nisan dönemindeki ihracatın ise 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 artarak 30 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bolat, bu başarıda ihracatçıların kararlılığının, Türkiye'nin hizmet sunum ve insan kaynakları altyapısındaki gelişmişliğinin büyük rol oynadığına işaret ederek Bakanlıkça uyguladıkları destek programlarının da buna katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin hizmetler alanında küresel bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Her yıl hedeflerimizi aşarak hizmet ihracatında yeni rekorlara imza attık. Bundan sonraki süreçte de hizmet ihracatçılarımızla çalışarak ülkemizin geleceğine katkılarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Ülke refahına net katkı veren hizmet ihracatımız son 10 yılda dünya ortalamasının üzerinde bir performans göstererek yükselişini sürdürüyor. Hizmet ihracatımızın bu yıl 121 milyar dolarlık rekora ulaşması öncelikli hedefimiz olup, bu hedef doğrultusunda firmalarımıza desteklerimiz artarak devam edecektir."

Hizmet ihracatına bu yıl 7,3 milyar lira destek verilecek

Sağlık turizminden lojistiğe, bilişimden dizi ve filme, eğitimden teknik müşavirliğe, yolcu taşımacılığından ulaştırma ve altyapı hizmetlerine, yönetim danışmanlığından gastronomiye, yeşil hizmetlerden konaklama ve fuarcılığa kadar geniş bir yelpazede firmalara verdikleri desteğin bugüne kadar toplam 15 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Bolat, bu yıl hizmet ihracatına 7,3 milyar lira destek sağlayacaklarını bildirdi.

Bolat, "Bakanlığımızca hizmet ihracatının artırılması amacıyla uygulanan nakdi desteklerin yanı sıra hükümetimizce de çeşitli finansman ve vergisel avantajlar uygulanarak ülkemizin hizmet ihracatı destekleniyor. Hizmet ihracatçılarımızın başarılarıyla hedeflerimize her yıl yeni rekorlar gerçekleştirerek ulaşacağımıza inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Firmalara sağlanan kaynaktan en fazla yararlanan sektör bilişim"

Küresel bilişim hizmetleri ihracatının geçen yıl 1,2 trilyon dolara ulaştığını belirten Bolat, sektörün dünya genelinde büyük bir ivme yakaladığını anlattı.

Bolat, Türkiye'nin sektördeki bu dönüşümün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek "Türkiye'nin hizmet ticareti içinde bilişim sektörü, en dinamik ve gelecek vadeden alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bilişim ihracatımız geçen yıl itibarıyla 5 milyar dolara ulaştı, bu yıl yüzde 10'luk büyümeyle 5,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu başarının arkasında güçlü teknoloji ekosistemimiz, yetenekli insan kaynağımız ve Avrupa ile Asya arasında yer alan stratejik konumumuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bilişim sektöründe yazılım, dijital oyun, blok zincir, yapay zeka, siber güvenlik ve telekomünikasyon gibi alanlara özel destek mekanizmaları oluşturduklarını vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın bu politikaları, Türkiye'nin dijital teknolojiler alanında bölgesel bir merkez haline gelmesinde büyük rol oynuyor. Amacımız yalnızca sektörümüzün küresel ölçekte varlık göstermesi değil, aynı zamanda dünya çapında rekabetçi ve etkili bir oyuncu olmasıdır. 2012'den bu yana hizmet sektöründe uluslararasılaşmayı hedefleyen firmalara kaynak sağlıyoruz ve bu kaynaklardan en fazla faydalanan sektör bilişimdir."

"Savunma sanayisinde başarı için işbirlikleri de önemli"

Bolat, Türk savunma sanayisinin dış pazardaki bilinirliği ve güvenilirliğinin son dönemde gerçekleşen ihracat ve imzalanan anlaşmalarla geliştiğini dile getirerek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Romanya gibi birçok pazara yönelik insansız hava aracı (İHA) sistemleri, ATAK helikopteri, deniz platformları, radar ve kara sistemleri ihracatının dikkati çektiğini belirtti.

Endonezya ile imzalanan 48 savaş uçağı KAAN ihracatı ve İspanya'ya Hürjet satışı anlaşmalarının, savunma ve havacılık sanayisindeki başarıyı gösterdiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 180'in üzerinde ülke ve bölgeye savunma, havacılık ürünü ihraç ettiğini gururla hatırlatmak istiyorum. Savunma ve havacılık ihracatımızda sürdürülebilir başarı için yalnızca ürün satmanın yeterli olmadığını, teknoloji ve know-how (bilgi birikimi) transferinin yanı sıra altyapı ve eğitim işbirliklerinin önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya gibi stratejik bölgelerde sadece ürün değil, aynı zamanda üretim altyapısı, yazılım ve eğitim desteği sağlayarak kalıcı bir savunma sanayisi ekosistemi kurma potansiyelinin bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Savunma ihracatımız arttıkça yazılım, eğitim, bakım ve onarım, modernizasyon, lojistik, sigorta, bankacılık gibi alanlarda önemli gelir elde etme imkanımız olacaktır."???????

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Teknoloji, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilişim İhracatı Hedefi 5,5 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 12:15:07. #7.11#
SON DAKİKA: Bilişim İhracatı Hedefi 5,5 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.