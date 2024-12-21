BİLSEM\'de \'En Uzun Gece\' Sergisi Açıldı

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Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri "En uzun gece" temalı resim sergisi açtı.

Okulda düzenlenen serginin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesini öğrencilerle kesen Şimşek, eserleri inceleyerek bilgi aldı.

Şimşek, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen sergide görsel sanat öğretmenleri Kadriye Epik, Tolga Barış ve Gülşah Kök rehberliğinde 62 öğrencinin eserleri yer aldı.

Öğrenciler sergide, keman ve piyano ile dinleti de sundu.