Biluochun Çayı Hasat Sezonu Başladı

NANJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'in en iyi çay çeşitlerinden biri olarak bilinen ve Suzhou kentine özgü Biluochun çayı için hasat sezonu başladı.

Suzhou kentinin Wuzhong bölgesindeki çiftçiler, yüksek kaliteli kabul edilen Mingqian çayını üretmek için ilkbaharın ilk çay yapraklarını toplamaya devam ediyor. Qingming Festivali öncesinde toplanan Mingqian çayı, Çincede "Qingming öncesi" anlamına geliyor.