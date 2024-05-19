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Bin 919 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

KASTAMONU - Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 bin 500 kişi açtıkları bin 919 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kastamonu'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde 3 bin 500 kişinin katılımıyla "1919" metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi. Kışla Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Kastamonu Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kastamonu Belediyesi Bando Takımı eşliğinde marşlar söylendi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, müzik eşliğinde atabarı oynadı.

Düzenlenen yürüyüşe, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Milletvekilleri Halil Uluay, Fatma Serap Ekmekci, il protokolü, siyasi Partiler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.