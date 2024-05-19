Bin 919 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bin 919 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 bin 500 kişi açtıkları bin 919 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü. Kutlamalar coşkuyla gerçekleşti.

19.05.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bin 919 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

KASTAMONU - Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 bin 500 kişi açtıkları bin 919 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kastamonu'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde 3 bin 500 kişinin katılımıyla "1919" metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi. Kışla Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Kastamonu Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kastamonu Belediyesi Bando Takımı eşliğinde marşlar söylendi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, müzik eşliğinde atabarı oynadı.

Düzenlenen yürüyüşe, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Milletvekilleri Halil Uluay, Fatma Serap Ekmekci, il protokolü, siyasi Partiler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Gençlik, Spor, Kutlamalar, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bin 919 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:50 Krizi futbolcular çıkardı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular çıkardı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:05:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bin 919 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement