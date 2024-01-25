Bin Yaprak Kadın Girişimci Mentörlük Programı ile Kadın Girişimciler Destekleniyor

Çeşitli kurumların paydaşlığında başlatılan "Bin Yaprak Kadın Girişimci Mentörlük Programı" sayesinde kadın girişimciler iş planlarından finansal yönetime, pazarlamadan satışa kadar çeşitli konularda rotalarını çizerek işlerini büyütebilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, en az 1 milyon lira cirosu olan kadın girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan "Bin Yaprak Kadın Girişimci Mentörlük Programı" Akbank ve TurkishWIN platformu işbirliğiyle yürütülüyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları da programın paydaşları arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, her yıl gerçekleştirilecek 100 mentör eşleştirmesiyle kadın girişimcilerin iş hayatında desteklenmesi hedefleniyor.

Program, farklı coğrafyalardaki kurum ve bireylerle yapılacak işbirliği sayesinde fırsat eşitliği oluşturarak, kadın girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmayı da amaçlıyor.

İş geliştirmeden satışa kadar deneyimler paylaşılacak

TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak, AA muhabirine, geçen yılın kasım ayında duyurulan ve aralıkta başvuru süreci tamamlanan programa, yenilikçi ve büyüme potansiyeline sahip her yaş grubundan kadının ilgi gösterdiğini söyledi.

Programın 6 ay süreceğini belirten Pulatkonak, girişimcilerin deneyimli mentörlerle eşleştirilmeye başlandığını bildirdi.

Pulatkonak, kadın girişimcilerin, şubatta gerçekleştirilecek açılış toplantısıyla paydaş ve mentörlerle buluşacağı bilgisini vererek, yapılacak görüşmelerde iş planları, stratejileri, finansal yönetim, pazarlama ve satış gibi belirlenen hedefler doğrultusunda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulacağını anlattı.

"Kadın girişimcilerimizin cesareti ilham veriyor"

Programda yer alan mentörlerin iş dünyasında kariyere sahip, deneyimli ve profesyonel kişilerden seçildiğini vurgulayan Pulatkonak, katılımcıların elde edeceği fırsatlara ilişkin, "Her bir katılımcının iş hedefi var. Girişimcilerin yeni oluşturdukları değer ağlarını genişletmelerini de bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pulatkonak, programı tamamlayanlara "katılım belgesi" verileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilerin iş dünyasında daha fazla yer almalarını ve başarılı olmalarını desteklemek için önemli bir fırsat sunuluyor. Kadın girişimcilerimizin içindeki kudret ve cesaret bize hep ilham veriyor. Kadınlar, iş dünyasındaki engelleri aşmanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yüklerini yöneterek çift mesai yapıyorlar. Biz de kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalığını artırmak için 2010 yılından beri çalışıyoruz."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, TÜBİTAK, Ankara TEKMER gibi kurumlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, programın paydaşları arasında yer aldığını belirten Pulatkonak, başvuru tarihini kaçıran kadın girişimcilerle marttan itibaren çevrim içi deneyim paylaşımda bulunulacağını sözlerine ekledi.