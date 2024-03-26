Binance yöneticisi Nadeem Anjarwalla Nijerya'da gözaltından kaçtı

Özgür Özel: İstanbul'da Geçen Seçimdeki Farkın Üstüne Çıkacağımızı Düşünüyorum

HP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin “Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy vereni pişman edecek bir şey yapmadı” dedi. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İstanbul seçimlerini etkileyecek bir açıklama yapmasını beklemediğini ifade eden Özel, “Böyle bir açıklama gelirse bizde ona göre açıklamamızı yaparız” dedi. İstanbul’da DEM Parti ile CHP arasında protokol imzalandığı iddialarına ilişkin de Özel “Bunu bütün taraflar yalanladı. Alttaki bütün imzalar sahte. Siyaseti böyle basitleştirmemek, ucuzlaştırmamak lazım. Tamamen yalan. Bu seçimi kazanmak için bunlara tamah ediyorlarsa gerçekten çok zor durumdalar” diye konuştu.