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Bingöl'de 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez ilçede icra ettiği faaliyet sırasında bir aracı durdurdu.

Ekipler yaptığı aramada araç içerisine gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar buldu.

Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.