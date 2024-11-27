Bingöl'de 54 Köy Yolu İçin Karla Mücadele

Güncel

Kar nedeni ile kapanan 54 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'de önceki gün başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan 54 köy yolunun ulaşıma tekrar açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bingöl İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından yoğun bir mesaiye girişti. Kar yağışı nedeni ile kapanan 88 köy yolundan 34'ü yapılan çalışmalar kapsamında yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı bulunan 54 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.