Bingöl'de 88 köy yolu kar nedeniyle kapandı

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Bingöl'de kar nedeni ile 88 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından etkisini gösteren kar Bingöl'de 88 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, köy yollarını ulaşıma açmak için zorlu mücadeleye başladı.

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar nedeniyle birçok köyü ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 88 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Ulaşıma kapanan bölgelerde ekiplerin çalıştığı belirtilirken, köy yollarının kısa sürede açılacağı bildirildi.

"Zorlu mücadelemiz başladı"

Bölgede kış aylarının sert ve çetin geçtiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kar uyarısının ardından ekiplerin hazır olduğunu söyledi. Kapalı olan köy yollarında çalışmaların devam ettiğini aktaran Üçgül, "Gece saatlerinde başlayan kar, hizmet ağımız içindeki 88 köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, hızlı bir şekilde köy yollarında çalışmalarına başladı. Kısa süre içinde yollarımız yeniden ulaşıma açılacak. Vatandaşlarımızın da zorlu kış şartları nedeniyle tedbirlerini almalarını bekliyoruz" dedi.