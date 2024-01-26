 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl'de Belediye Ekipleri Karla Mücadeleye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de Belediye Ekipleri Karla Mücadeleye Başladı

Bingöl Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı. Ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Vatandaşlara ise don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Bingöl\'de Belediye Ekipleri Karla Mücadeleye Başladı
26.01.2024 - 23:45,
Abone Ol

Bingöl'de belediye ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı

BİNGÖL - Bingöl Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına start verildiği belirtildi.

Ana arterlerin önceliklendiği ifade edilen açıklamada, olumsuzlukları minimize etmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Vatandaş ve sürücülere uyarı

Vatandaşların ve araç sahiplerinin olası durumlara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Aracınızda zincir, çekme halatı vs. bulundurunuz. Kar lastiği taktırmadan trafiğe çıkmayınız. Don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirli olunuz. Sıcaklığın -10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. içme suyu borularını donmalara karşı koruyunuz" denildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bingöl Belediyesi, Halkla İlişkiler, Bingöl, Hava Durumu, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Belediye Ekipleri Karla Mücadeleye Başladı - Son Dakika


00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57
CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri

Son Dakika
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 00:56:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Belediye Ekipleri Karla Mücadeleye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement