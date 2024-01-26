Bingöl\'de Belediye Ekipleri Karla Mücadeleye Başladı

Bingöl'de belediye ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı

BİNGÖL - Bingöl Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına start verildiği belirtildi.

Ana arterlerin önceliklendiği ifade edilen açıklamada, olumsuzlukları minimize etmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Vatandaş ve sürücülere uyarı

Vatandaşların ve araç sahiplerinin olası durumlara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Aracınızda zincir, çekme halatı vs. bulundurunuz. Kar lastiği taktırmadan trafiğe çıkmayınız. Don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirli olunuz. Sıcaklığın -10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. içme suyu borularını donmalara karşı koruyunuz" denildi.