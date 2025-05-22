Bingöl'de Doğa Harikası Şelale

Böyle şelale görülmedi: Kayanın içinden süzülüyor
BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayayı oyarak süzülen doğa harikası şelale, görenleri kendine hayran bıraktı.
Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Mutlaca köyünde bulunan saklı şelaleyi görenler gözlerine inanamadı. Kayayı oyarak ilerleyen şelale doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Yusuf Orta tarafından görüntülendi.
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