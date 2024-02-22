Bingöl'de hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bingöl\'de hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlü, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

22.02.2024 22:21  Güncelleme: 22:21
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Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda U.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Bingöl, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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