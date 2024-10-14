Bingöl\'de Kaçak Makaron Operasyonu

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 280 bin 800 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla 1 şüpheliye ait adreste ve araçta arama yaptı.
Ekipler, aramada 270 bin 800 boş makaron, 10 bin dolu makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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