Bingöl\'de Kaçak Tütün Operasyonu

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Bingöl'de düzenlenen operasyonda 197 bin 300 makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmalar neticesinde 64 bin 700'ü içi doldurulmuş 197 bin 300 makaron ile 16 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bu kapsamda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.