Bingöl'de Kaçakçılık Operasyonu

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BİNGÖL'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 bin 59 paket kaçak sigara, 34 elektronik sigara,8 kilogram kıyılmış tütün, 212 dal puro, 16 paket pipo tütünü, 3 bin 600 dal boş makaron, 560 doldurulmuş makaron, 50 dal cigarillos ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Aziz ÖNALBİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,