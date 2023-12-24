Bingöl\'de kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İlçede 3 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.
İlçede 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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