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Bingöl'de Kar Temizliği Başladı

Bingöl Belediyesi ekipleri, kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarına başladı. Ana caddelerde küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, vatandaşlara araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurma, kar lastiği takma, don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

Bingöl\'de Kar Temizliği Başladı
27.01.2024 - 01:12,
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KENT MERKEZİNDE KAR TEMİZLİĞİ

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı. Bingöl Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, kent merkezindeki ana caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Aracınızda zincir ve çekme halatı bulundurunuz. Kar lastiği taktırmadan trafiğe çıkmayınız. Don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirli olunuz. Sıcaklığın eksi 10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. İçme suyu borularını donmalara karşı koruyunuz" denildi.

Kaynak: DHA
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