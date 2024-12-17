Bingöl\'de Kar Yağışı Sonrası Güneşli Hava

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BİNGÖL'de akşam saatlerinde başlayıp ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabah yerini güneşli havaya bıraktı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, etkisini gece boyunca aralıklarla sürdürdü. Sabaha karşı etkili olan sisin ardından, güneşli hava hakim oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, yapılan çalışmalarla kentte yağış nedeniyle kapalı köy yolunun bulunmadığını belirtti.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,