Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
F.A'nın (20) kullandığı 34 PM 2799 plakalı otomobil Toklular köyü Lavaşan Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.A. ve B.A. yaralandı.
Yaralılar Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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