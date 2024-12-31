Bingöl\'de Motosiklet-Otomobil Kazası

Bingöl'de motosikletin otomobille çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A.A'nın kullandığı 01 AUK 932 plakalı motosiklet, Y.Y. idaresindeki 12 AAK 552 otomobille Bingöl- Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, motosikletteki A.A ve İ.C. ile otomobildeki N.Y. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, akaryakıt istasyonuna girmek için şerit değiştiren otomobile motosikletin çarptığı, motosikletteki bir kişinin otomobilin üzerinden savrulduğu görülüyor.
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