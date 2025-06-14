Bingöl'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Bingöl'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.
Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede alınan karara yer verildi.
Açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bingöl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 15 Haziran-1 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır." denildi.
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