Bingöl\'de Otobüs ile Taksi Çarpıştı

Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Bingöl- Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsü ile 12 T 0052 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada taksideki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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