Bingöl'de Otobüs Kazası: 5 Ölü, 38 Yaralı

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(BİNGÖL) - Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, şarampole devrilen yolcu otobüsünde 5 kişinin öldüğünü, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün ilk belirlemelere göre sis, buzlanma ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildiğini ifade etti.

Usta, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların tedavilerinin Bingöl, Diyarbakır ve Malatya'daki hastanelerde sürdüğünü aktan Vali Usta, " Şırnak'tan Erzurum'a giden bir yolcu otobüsünün Genç İlçemize 8 kilometre kala ilk belirlemelere göre sis, buzlanma ve dikkatsizlik sonucunu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımızın tedavilerine Genç ve Bingöl Devlet Hastanelerininde devam ediliyor. Devam eden kurtarma çalışmalarını bizzat yerinde izledim. Son nakillerle 30'u Bingöl'de olmak üzere toplam 38 yaralımızın tedavilerine Genç, Lice, Diyarbakır ve Malatya'daki Hastanelerde devam ediliyor. Yaralılarımızı Genç ve Bingöl Devlet Hastanelerinde ziyaret ettim. Bu mübarek Berat Kandili akşamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.