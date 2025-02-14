Bingöl\'de Otobüs Kazasında 5 Ölü, 38 Yaralı

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Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 5'e çıktığı, yaralı sayısının ise 38 olduğu bildirildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün ilk belirlemelere göre sis, buzlanma ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildiğini ifade etti.

Usta, kazada ölenlerin sayısının 5, yaralı sayısının ise 38 olduğunu bildirdi.

Yaralıların 30'unun Bingöl'de 8'inin ise Genç ilçesi, Diyarbakır ve Lice ilçesi ile Malatya'daki hastanelerde tedavi gördüğünü kaydeden Usta, devam eden kurtarma çalışmalarını yerinde izlediğini, yaralıları hastanelerde ziyaret ettiğini belirtti.

Usta, "Bu mübarek Berat Kandili akşamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaralılar kaza anını anlattı

Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Bayburt Üniversitesi öğrencisi Turan Aktimur (20), otobüse Mardin'den bindiğini söyledi.

Aktimur, "Normal bir hızda gidiyorduk. Diyarbakır'dan sonra hızlanmaya başladı otobüs. Yollar karlıydı, otobüs kaymaya başladı. Otobüste şoförün olduğu bölümde cam kırılmış, bir delik açılmıştı, oradan çıktık. En son hatırladıklarım bu." dedi

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Fehmi İpek (19) ise Mardin'den Trabzon'a gitmek için otobüse bindiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bingöl'e yaklaşırken otobüs virajda hızlı gidiyordu. Yalpaladı, sonra devrildi. En arkada oturuyordum. Sol taraftaydım. Kendi çabalarımla otobüsten çıktım."

Mardin Seyahat firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, dün saat 20.00 civarında, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti.