Bingöl'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Su Bastı

Bingöl'de sağanak sonrası caddeleri su bastı

BİNGÖL - Bingöl'de etkili olan sağanak nedeni ile cadde ve sokakları su bastı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış, Bingöl'de etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış nedeni ile dağlık alanlarda toprak kayması meydana gelirken, kent merkezinde cadde ve sokakları su bastı. Vatandaşlar, aniden bastıran sağanak nedeni ile zor anlar yaşarken, bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı.

Yetkililer, sağanak nedeni ile meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.