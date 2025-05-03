Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ters laleler açtı.
İlçede halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak nitelendirilen ters laleler, baharın gelişiyle açtı.
İlçede baharda açan ters laleler, doğayı renklendirdi. Görsel şölen oluşturan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf meraklılarına baharı müjdeledi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Ters Laleler Açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?