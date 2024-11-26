Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada birbiriyle bağlantılı hareket eden 2 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 2 kilo 86 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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