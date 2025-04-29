Bingöl\'de Yatırım Projeleri Toplantısı

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen yılın ikinci toplantısında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirmesi yapıldı.

Vali Usta, yaptığı konuşmada, bu yılın 1. döneminde toplam 140 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 12'sinin tamamlandığını söyledi.

Diğer 128 projeden 56'sının devam ettiğini aktaran Usta, şöyle konuştu:

"60 proje ihale aşamasında olup 12 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar 20 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 36 milyar 928 milyon liradır. 2025 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 4 milyar 939 milyon lira olup 2025 yılı harcaması 427 milyon lira ve önceki yıllar harcaması 18 milyar 772 milyon lira olmak üzere toplamda 19 milyar 199 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 52'dir."

Toplantıya Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve kurum amirleri katıldı.