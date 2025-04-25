Bingöl'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Bingöl'de 3 aracın karıştığı, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya asit güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin önünde seyreden hafif ticari araca çarptığı, arkadan gelen taksinin de otomobile, ardından da kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndüğü görüldü. Kazada ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,