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Bingöl'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl merkezdeki orman yangını ekiplerin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Ilıcalar Beldesi'ne bağlı Yenibaşlar köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden köy sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Ilıcalar Beldesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, itfaiye aracı ve 10 personel sevk edildi.

Ormanlık alandaki yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.