Bingöl'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Bingöl'de öğleden sonra merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında iki farklı noktada çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL