Bingöl'e Yeni Okul Müjdesi - Son Dakika
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Bingöl'e Yeni Okul Müjdesi

Bingöl\'e Yeni Okul Müjdesi
10.07.2025 22:18
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Bingöl'de Hacı Mehmet Selim ve Azize Budan Vakfı tarafından 12 derslikli okul inşa edilecek.

Bingöl'de, Hacı Mehmet Selim ve Azize Budan Vakfı tarafından 12 derslikli okul yaptırılacak.

Kentte, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların yerine yenilerinin inşa edilmesi için Vali Ahmet Hamdi Usta öncülüğünde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, kuruculuğunu Bingöllü iş insanı Ahmet Budan'ın yaptığı Hacı Mehmet Selim ve Azize Budan Vakfı tarafından da kente 12 derslikli ilkokul kazandırılması kararı alındı.

Kentte inşa edilecek okul için Valilikte düzenlenen törende, Vali Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve iş insanı Osman Budan tarafından protokol imzalandı.

Usta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte yıkılan okulların yeniden yapımıyla ilgili bir proje başlattıklarını belirtti.

Projeye Bingöl'de çok büyük teveccüh gösterildiğini ifade eden Usta, şu ana kadar 11 hayırseverle 15 okul inşa edilmesi için protokol imzaladıklarını söyledi.

Usta, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey projeye sahip çıktı. Hayırseverlerimizle beraber külliyede misafir olduk. Ahmet Budan Bey de büyük bir iş insanı. Kendisi yurt dışında olduğu için imza yetkisini kıymetli ağabeyi Osman Bey'e devretti. Ben bu güzel ve hayırlı işten dolayı Ahmet Bey'e, Osman Bey'e, Budan ailesine, Budan Vakfına ve değerli hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey okulun iç donanımını da tamamlayacak. Okulu araç gereçler, sıralar, akıllı tahtalarla donatacak ve devamında da okulun her tür ihtiyacı ile ilgili sürekli bizimle irtibat halinde olacak. Kendisinin ve ailesinin doğup büyüdüğü mahalleye bu okulu yapacak. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. İyilik bulaşıcı bir şey. Bu iyiliğin diğer hayırseverlerimize, iş insanlarına da yayılmasını yürekten temenni ediyorum."

Bu okulun kente hayırlı olmasını dileyen Usta, bugüne kadar protokol imzaladıkları tüm hayırseverlere de teşekkür ettiğini belirtti.

Ayyüce Budan Yılmaz, dedesi ve babaannesinin adını taşıyan vakıf ile kendilerine bırakılan mirası taşıdıklarını belirterek, inşa edilecek okulun kente hayırlı olmasını diledi.

Avukat Zeynep Budan da okulun inşa edilmesinden onur ve mutluluk duyduklarını dile getirerek, destek sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hamdi Usta, Güncel, Deprem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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