Bingöl\'ün Ilıcalar beldesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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BİNGÖL'ün Ilıcalar beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Merkeze bağlı Ilıcalar Beldesi Yenibaşlar köyü kırsalındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ilıcalar Beldesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın; 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve itfaiye araçlarıyla 10 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.