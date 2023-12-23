Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde 10 köy yolu kar nedeniyle kapandı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İlçede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
İlçede 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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