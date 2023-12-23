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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 10 köy yolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 10 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonucunda 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde 10 köy yolu kar nedeniyle kapandı
23.12.2023 - 10:57,
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 10 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İlçede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

İlçede 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 10 köy yolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika
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