Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu

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Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar•
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Karlıova'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayollarına bağlı ekipler, kapanma ihtimaline karşı Bingöl- Erzurum kara yolunda temizlik çalışması başlattı.
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