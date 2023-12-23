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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum kara yolunda TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Karayolları, belediye ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

23.12.2023 - 15:31,
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağış nedeniyle Erzurum kara yolunda TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Karlıova ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Bingöl- Erzurum kara yolunda çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi, birçok araç da yolda kaldı. Karayolları, belediye ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, TIR ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor.

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyon geçişine izin verilmiyor
Kaynak: DHA
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