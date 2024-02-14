Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolunun açılması için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Hasanova köyünün Burmataşı mezrasına ulaşım sağlanması için yapılan çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açıldı ve böylece ulaşıma kapalı yol kalmadı.

14.02.2024 12:55
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde metrelerce yükseklikteki karla mücadele çalışması yürütülüyor.

İlçe Özel İdare ekiplerince, Karlıova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kardan yolu ulaşıma kapanan Hasanova köyünün Burmataşı mezrasına ulaşmak için de çalışma başlatıldı.

Ekiplerin metrelerce yükseklikteki yolda yürüttüğü çalışması sonucu Burmataşı mezrasının yolu ulaşıma açıldı.

Yetkililer, mezranın yolunun açılmasıyla ulaşıma kapalı yol kalmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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