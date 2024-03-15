Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde otobüs devrildi: 18 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Avcı, yapılan iftar sonrası basın mensuplarıyla sohbet ederek gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor maçında yaşanan hata ve Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşmadan kaçındı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 11. havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. ABD askerleri ve uçakları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 35 bin 700 hazır gıda ve 31 bin 800 şişe içme suyu Kuzey Gazze'ye indirilerek sivillerin ihtiyaçları karşılandı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım indirme operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.
Artvin-Erzurum karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, yola düşen kaya parçasına çarparak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre yolu üzerinde ölü bulunan köpekler tepkiye yol açarken, belediye konunun takip edildiğini açıkladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ve ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile görüştü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İş insanlarıyla da bir süre sohbet eden Davutoğlu, çalışmalarını aktaran yetkililerle bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in Şeref Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yönetsel kabiliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.
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