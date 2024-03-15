Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otobüs devrildi: 18 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otobüs devrildi: 18 yaralı

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde otobüs devrildi: 18 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının etkisiyle meydana gelen trafik kazasında, 34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otobüsteki 17 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

15.03.2024 21:33  Güncelleme: 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Karlıova, Jandarma, Bingöl, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otobüs devrildi: 18 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: Teknoloji alanında Türkiye'nin dört bir yanında hareketlenme var
    22:25 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri: Teknoloji alanında Türkiye'nin dört bir yanında hareketlenme var

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.

  • Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi
    22:19 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçı öncesi basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Avcı, yapılan iftar sonrası basın mensuplarıyla sohbet ederek gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor maçında yaşanan hata ve Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşmadan kaçındı.

  • ABD, Gazze'ye 11. Havadan Yardım Operasyonu Gerçekleştirdi
    22:15 ABD, Gazze'ye 11. Havadan Yardım Operasyonu Gerçekleştirdi

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 11. havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. ABD askerleri ve uçakları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 35 bin 700 hazır gıda ve 31 bin 800 şişe içme suyu Kuzey Gazze'ye indirilerek sivillerin ihtiyaçları karşılandı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım indirme operasyonlarının devam edeceğini açıkladı.

  • Artvin'de Otomobil Kaya Parçasına Çarparak Devrildi: 4 Yaralı
    22:13 Artvin'de Otomobil Kaya Parçasına Çarparak Devrildi: 4 Yaralı

    Artvin-Erzurum karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, yola düşen kaya parçasına çarparak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

  • Söğüt'te ölü bulunan köpekler tepkiye yol açtı
    22:13 Söğüt'te ölü bulunan köpekler tepkiye yol açtı

    Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre yolu üzerinde ölü bulunan köpekler tepkiye yol açarken, belediye konunun takip edildiğini açıkladı.

  • Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi
    22:11 Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Davutoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti ve ilçe meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Çorlu ilçesine geçen Davutoğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile görüştü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İş insanlarıyla da bir süre sohbet eden Davutoğlu, çalışmalarını aktaran yetkililerle bir araya geldi.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İftar Programında Buluştu
    22:11 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İftar Programında Buluştu

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in Şeref Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yönetsel kabiliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınadı.


20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
20:35 Akşener’den Erdoğan’a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata
20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
18:23 CHP’li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi CHP'li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi
18:55 Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı
17:58 Rusya’da seçim günü ortalık karıştı Sandıklara boyalı ve molotoflu saldırı yaptılar Rusya'da seçim günü ortalık karıştı! Sandıklara boyalı ve molotoflu saldırı yaptılar
17:33 Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı
17:21 Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’i işgal edeceğiz Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'i işgal edeceğiz
16:53 UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 maç deplasman seyircisi cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası
16:32 Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti
16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 22:26:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otobüs devrildi: 18 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement