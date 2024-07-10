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Binlerce güvercin buğday pazarını mesken tuttu

Buğday pazarını mesken tutan güvercinler görsel şölen oluşturdu

ADIYAMAN - Buğday, arpa ve mısır hasadının sona erdiği ve bu ürünlerin depolanmaya başladığı Adıyaman'da binlerce güvercinin buğday pazarını mesken tuttu.

Adıyaman Buğday Pazarı'nda dört mevsim yiyecek bulabilen güvercinler görsel şölen oluşturuyor. Hasat edilerek üreticiler tarafından satılan ürünler, esnaflar tarafından ambarlara konulmadan önce açık alana boşaltılıyor. Adıyaman Buğday Pazarı'nda boşaltılan tahılların üzerinde binlerce güvercin uçuşurken binlercesi de tahıl yığınlarına konuyor. Güvercinler tahılların üzerinde uçarken ve yem yerken görsel görsel şölen sunuyor.

Kuşların görsel şölen oluşturduğunu dile getiren vatandaşlardan Sadık Haras, "Kuşlarımız her sene olduğu gibi bu senede bizi yalnız bırakmadılar. Kuşlarımız buranın vazgeçilmezi, binlerce ton buğday, arpa önlerinde diledikleri kadar tüketebiliyorlar" dedi.

Vatandaşlardan Abuzer Güler ise, "Onlar da kendi rızkının peşindeler. İllaki gelip rızklarını alıp gidecekler buradan. Halen az, kışın daha çok oluyor buralarda kuşlar. Yıl boyunca oluyor" diye konuştu.